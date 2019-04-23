Семь способов найти фото для шествия в колонне «Бессмертного полка»

Для участия в «Бессмертном полку» петербуржцы берут снимки родственников-солдат из семейных альбомов. Если же семейных фото не сохранилось, отчаиваться не стоит — есть еще как минимум семь способов почтить память ушедших на фронт.

Колонна «Бессмертного полка», по подсчетам петербургских организаторов, в этом году соберет миллион человек. Шествующие традиционно пронесут фото родственников-фронтовиков. Но иногда бывает, что гражданин хочет почтить память своего близкого ушедшего на войну, но его снимка не сохранилось. Что делать в этом случае, в разговоре с Gazeta.SPb рассказал руководитель Регионального отделения «Бессмертного полка» в Петербурге Сергей Бородулин.

Обратиться к архивам

«Как раз сегодня мы будем обсуждать с военным комиссариатом этот вопрос с фото», – поясняет Сергей Бородулин. Если у человека не осталось никакого изображения, можно ли открыть архив и там найти фото призывника – вот что станет темой разговора. Поэтому, возможно, в 2019 году петербуржцы смогут обратиться к архивам, чтобы получить фото своего военного.

Взять из документов

Не воспрещается использовать фотографии из документов, пусть и маленькие. Так, рассказывает Сергей Бородулин, они недавно так поступили с одним фото из удостоверения. Увеличили его, подретушировали – и человек получил шанс пронести изображение своего фронтовика в колонне «Бессмертного полка».

Использовать портрет

Сергей Бородулин отмечает, что если нет оригинального фото, можно использовать портрет фронтовика, если он остался. Исполнение может быть любым – как красочным, так и графическим

Исполнить по памяти

Не запрещается, по словам Сергея Бородулина, нарисовать портрет ушедшего на войну по памяти и пронести его. Например, вспомнить истории современников солдата, рассказы родственников – собрать всё это воедино и создать рисунок.

Фамилия, имя, отчество

Бывает, что фото родственника не достать никак. Поэтому каждый год, отмечает Сергей Бородулин, до 5% идущих в колонне несут не снимок, а табличку. Это лист, на котором написаны фамилия, имя и отчество солдата. Конечно, такой способ почтения памяти тоже разрешен, поэтому не стоит грустить, если фото любимого фронтовика не осталось.

Изображение ветерана

Надо понимать, что не все участники «Бессмертного полка» используют фото тех, кто погиб на войне или не вернулся с неё. В колонне много изображений тех, кто воевал, отмечает Сергей Бородулин, пришел с войны. Иными словами, ветеранов, которые недавно умерли от старости и которых становится меньше с каждым годом.

Полководцы – не альтернатива

Но что делать, если родственника-фронтовика нет, а пройти в колонне «Бессмертного полка» хочется, спрашивают некоторые люди. Сергей Бородулин говорит, что использовать для этого фото известных личностей – Сталина, Жукова – не приветствуется. «Это все же политически окрашено, а акция направлена на память о погибших родственниках», – поясняет руководитель местного отделения.

Волонтерство

Если хочется поучаствовать в «Бессмертном полку», можно также стать волонтером. Активисты помогают нести фото во время шествия родственникам солдат.

Что касается способов оформления, Сергей Бородулин рекомендует использовать для фото штендеры. «Это просто удобнее и так изображение фронтовика видно издалека», – поясняет он. Не запрещено нести небольшие фотографии на уровне груди.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что «Бессмертный полк» в Петербурге соберет миллион человек.