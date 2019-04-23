Беглов предложил обсудить строительство судебного квартала с петербуржцами

Строительство судебного квартала. Фото: Рixabay
Строительство судебного квартала. Фото: Рixabay

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что планируемое строительство судебного квартала на Петроградской стороне необходимо обсудить с жителями города.

Об этом действующий градоначальник заявил на рабочем совещании с представителями городского правительства в понедельник, 22 апреля, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, бывшие территории института прикладной химии являются уникальной площадкой.

«Рядом Петропавловская крепость, стрелка Васильевского, Зимний дворец — все самые важные архитектурные шедевры. Мы это должны учитывать», — отметил врио губернатора.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на проспекте Добролюбова в Петроградском районе Санкт-Петербурга началось строительство комплекса зданий Верховного суда России.

Данный судебный квартал является федеральным проектом. В его состав войдет здание Верховного суда РФ, здания судебного департамента, а также жилой комплекс и дворец танцев российского балетмейстера Бориса Эйфмана.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
александр беглов строительство судебный квартал
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