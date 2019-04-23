Путин поддержал создание парка на месте судебного квартала

Проект парковой зоны. Фото: gov.spb.ru
Проект парковой зоны. Фото: gov.spb.ru

Глава России Владимир Путин поддержал идею размещения парка на месте судебного квартала в Петербурге. Об этом стало известно во время встречи президента РФ с врио губернатора Александром Бегловым.

Ранее на бывшей территории института прикладной химии планировалось возвести комплекс судебных зданий.

Президент России Владимир Путин заехал на стройплощадку судебного квартала в ходе сегодняшнего посещения Петербурга. На месте Александр Беглов презентовал главе государства проект будущего парка и театрально-выставочного комплекса, который будет построен на месте, где раньше планировалось разместить здания Верховного суда и судебного департамента.

Отмечается, что президенту понравилась идея озеленения города такой парковой зоной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов предложил обсудить строительство судебного квартала с петербуржцами.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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