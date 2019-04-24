Комплекс «Астана» на Савушкина не построят: как это связано с Нур-Султаном

На этом месте с 2017 года компания "Астана" планировала возвести 19-этажный многофункциональный комплекс. Фото: "За сохранение сквера на Савушкина 112 #sav112"/VK

На этом месте с 2017 года компания "Астана" планировала возвести 19-этажный многофункциональный комплекс. Фото: "За сохранение сквера на Савушкина 112 #sav112"/VK

На днях Верховный суд подтвердил, что 19-этажный комплекс «Астана» на улице Савушкина строить нельзя. Как на самом деле связано переименование Астаны в Нур-Султан и это решение суда, рассказал местный активист.

Многолетняя история вопроса

История началась больше 10 лет назад – ещё в 2007 году. По соглашению между Петербургом и Астаной (столица Казахстана, теперь переименованная в Нур-Султан) планировалось возвести два многофункциональных деловых центра в обоих городах. В нынешнем Нур-Султане (бывшая Астана) такой построили в 2010 году.

В Петербурге ситуация сложнее. В 2013 году власти города выделили участок для строительства центра. В мае 2017 года ООО «Евразийский центр делового сотрудничества «Астана» получила разрешение.

Для возведения центра выделили участок на улице Савушкина, 112 в Приморском районе Петербурга. Здесь в течение года после разрешения на строительство, рассказал Gazeta.SPb член инициативной группы жителей Приморского района Роман Шайхайдаров, стоял строительный забор. То есть на участке велись проектно-изыскательские работы.

Но уже в июне 2017 года активисты Приморского района начали оспаривать возведение здесь 19-этажного комплекса и ратовали за то, чтобы придать участку статус зоны зеленых насаждений.

Последние пять лет, рассказал Роман Шайхайдаров, велись судебные тяжбы. И вот, 17 апреля 2019 года Верховный суд фактически отменил возведение многофункционального комплекса на Савушкина. То есть суд не стал передавать в кассационную инстанцию дело, по которому строительство МДЦ признали недействующим. А то решение, в свою очередь, было принято в июле 2018 года и стало первой вехой победы активистов.

Почему активистам удалось выиграть суд

Что касается причин победы в суде, Роман Шайхайдаров считает: дело в разного рода нарушениях, которые были на этапах получения разрешительных документов. Истцы-активисты, в частности, говорили о нарушениях нормативов по высотности зданий. «Вице-губернатор Игорь Албин, – замечает Роман Шайхайдаров, – говорил об этих документах, что всё в них вроде как правильно, но с душком».

Как победа в суде связана с исчезновением Астаны с карты

Примечательно, что приостановление строительства «Астаны» (17 апреля) и переименование столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан (23 марта) недалеко ушли друг от друга по времени. Отдельные эксперты могут подумать, что события связаны непосредственно, то есть переименование Астаны повлияло на решение Верховного суда. Но, как отмечает Роман Шайхайдаров, эти события вряд ли зависят друг от друга.

«Мы направили два запроса – врио губернатора Петербурга и в МИД – по этому поводу 27 марта, но ответа пока не получили», – рассказывает активист. Есть два момента, как переименование Астаны в Нур-Султан, может повлиять на строительство центра в Петербурге, отмечает Роман Шайхайдаров.

Во-первых, документы. Из-за переименования в Нур-Султан компании «Астана» нужно привести в порядок всю документацию – это целая цепочка изменений, говорит активист. И без этого строительство невозможно – это как отсутствие у человека паспорта. Второй момент более тонкий – политические и дипломатические последствия. Тема с возведением комплекса «Астаны» в Петербурге живет не первый день. Её освещают в СМИ, о ней говорят – часто в негативном контексте. Поэтому, если даже проект переименуют в «Нур-Султан», имя бывшего президента Казахстана будет крутиться в негативном информационном поле, поясняет активист.

Сам же Евразийский центр делового сотрудничества «Астана», думается, пока не собирается менять название. Так, отмечает Роман Шайхайдаров Комитет по градостроительству и архитектуре в ответ на запрос активистов пояснил, что «действий по переименованию у них не происходит».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что новый глава Казахстана намерен укрепить дружбу с Россией.