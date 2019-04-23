Во Фрунзенском районе загорелась трава возле заправки

Площадь пожара, по официальным данным, составила 200 кв. метров. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Площадь пожара, по официальным данным, составила 200 кв. метров. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Возгорание произошло возле заправки, расположенной на пресечении Софийской улицы и улицы Димитрова.

О происшествии сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. Трава загорелось в непосредственной близости с заправкой “BP” во Фрунзенском районе.

Как сообщили очевидцы, заправку сразу же закрыли, а на место происшествия прибыли пожарные. Во время возгорания на заправке не было автомобилей.

Площадь пожара, по официальным данным, составила 200 кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи начали проверку смертельной заправки на нефтебазе в Сосновом Бору.