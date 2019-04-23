В конце апреля метрополитен Петербурга запускает ночной поезд-челнок

Интервал движения будет составлять 20 минут. Фото: https://pixabay.com
Интервал движения будет составлять 20 минут. Фото: https://pixabay.com

Челнок для пассажиров будет работать на участке “Адмиралтейская” — “Спортивная” до 15 ноября.

О запуске ночного поезда сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”. Он будет работать до 15 ноября по праздничным и выходным дням. Воспользоваться им смогут в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 01:00 до 03:00. Петербургский метрополитен также сообщает, что исключения будут 2 мая, 10 мая и на праздники. В частности: “Ночь музеев”, “День города”, “Алые паруса”.

Интервал движения, сообщают сотрудники подземки, будет составлять 20 минут.

С графиком работы вестибюлей станций “Адмиралтейская” и “Спортивная” в ночное время и расписанием отправления поездов в ночное время на этом участке можно ознакомится на официальном сайте ГУП “Петербургский метрополитен”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге метро на Пасху будет работать всю ночь.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
метро метрополитен ночной поезд
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