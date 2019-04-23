В Петербурге метро на Пасху будет работать всю ночь

На Пасху подземка в Северной столице будет работать всю ночь. Об этом сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Такая возможность выпадает жителям и гостям города не часто. Воспользоваться метро в ночное время суток можно будет перед Пасхой и еще три раза на майские праздники.

С 01:00 до 05:00 поезда будут идти по привычным маршрутам с 1 на 2 мая, с 9 на 10 мая в День Победы и с 18 на 19 мая в «Ночь музеев». Интервал движения — 20 минут.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Александр Беглов поздравил католиков и лютеран с наступающей Пасхой. Действующий градоначальник отметил, что праздник вселяет в сердца верующих покой, укрепляет их веру и «учит бережно хранить национальные традиции».

Напомним, что православные христиане будут отмечать праздник Пасхи 28 апреля.