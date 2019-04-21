Беглов поздравил католиков и лютеран с наступающей Пасхой

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил с наступающей Пасхой руководство и прихожан трех христианских конфессий — Евангелическо-Лютеранской Церкви России, Римско-Католических и Армянской Апостольской церквей Петербурга.

Действующий градоначальник отметил, что праздник вселяет в сердца верующих покой, укрепляет их веру и «учит бережно хранить национальные традиции».

Напомним, что православные христиане будут отмечать праздник Пасхи 28 апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что православные в воскресенье, 21 апреля, отмечают один из главных религиозных праздников, предшествующих Пасхе — Вход Господня в Иерусалим. В массах праздник более известен под названием Вербное воскресенье. В этот день Иисус появился верхом на осле в Иерусалиме, а местные жители, наслышанные о воскрешении им Лазаря, восторженно бросали ему под ноги пальмовые ветви.