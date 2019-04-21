Православные отмечают сегодня Вербное воскресенье

Православные христиане в воскресенье, 21 апреля, отмечают один из главных религиозных праздников, предшествующих Пасхе — Вход Господня в Иерусалим. В массах праздник более известен под названием Вербное воскресенье.

В этот день Иисус появился верхом на осле в Иерусалиме, а местные жители, наслышанные о воскрешении им Лазаря, восторженно бросали ему под ноги пальмовые ветви. Теперь по традиции праздник Входа в Иерусалим в наши дни также принято отмечать с ветвями в руках.

Отметим, что у христиан по всему миру есть собственные традиционные растения, у славян – ива, которая первой начинает зеленеть.

Праздник предшествует Пасхе и предваряет Страстную неделю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге отметили праздник прихода весны Навруз.

Он является одним из самых старых праздников на свете — первые упоминания о нем датируются VII в. д.н.э. Долгое время он связывался с распространением ислама и Арабским халифатом и поэтому в некоторых странах до сих запрещен. Однако сама традиция является национальной и к исламу прямого отношения не имеет.