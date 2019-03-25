Праздник прихода весны Навруз отметят в Санкт-Петербурге

Навруз является одним из самых старых праздников на земле. Фото: pixabay.com
Навруз является одним из самых старых праздников на земле. Фото: pixabay.com

В ДК Ленсовета устроят выставки культуры тюрков и иранцев, проведут мастер-классы и концерт.

В понедельник 25 марта в ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге отпразднуют праздник весны тюрков и иранцев — Навруз. Мероприятие начнется в 18:00, на празднике устроят мастер-классы по танцам, выставки культуры народов, празднующих Навруз, а в заключение пройдет концерт.

Навруз или новруз (с персидского “новый день”) обычно празднуют 21 марта, он обозначает приход весны по солнечному календарю. Он является одним из самых старых праздников на свете — первые упоминания о нем датируются VII в. д.н.э. Долгое время он связывался с распространением ислама и Арабским халифатом и поэтому в некоторых странах до сих запрещен. Однако сама традиция является национальной и к исламу прямого отношения не имеет.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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