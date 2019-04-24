На Поэтическом бульваре ночью пожар прозаично уничтожил три автомобиля (видео)

Спасатели справились с огнем быстро, но припаркованные автомобили выгорели полностью.

Для ликвидации пожара в Выборгской район ночью выезжали две единицы техники и девять человек личного состава. По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре у дома 8 по Поэтическому бульвару поступило на пульт спасателей около 02:21.

На месте спасатели выяснили, что горят припаркованные у дома легковые автомобили. В результате возгорания пострадали три автомобиля. Все сгораемые части транспортных средств сгорели. Также пострадали и припаркованные рядом автомобили. Пожар был ликвидирован в 02:32.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе загорелась трава возле заправки.

Видео: https://vk.com/spb_today