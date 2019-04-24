В законе о градостроительной деятельности Петербурга возможны изменения

В Законодательном собрании планирую рассмотреть законопроект, разработанный в связи с вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс России.

В частности, изменения лишили застройщиков обязанности получении разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. Зато теперь необходимо в обязательно порядке уведомлять о строительстве или реконструкции вышеперечисленных объектов.

Петербургские парламентарии, чтобы реализовать эту норму, предлагают наделить правительство Петербурга подобными полномочиями — то есть дать возможность застройщикам уведомлять власть города о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС.

Однако, если проект будет принять, то потребуются внести ряд изменений в нормативные правовые акты Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин поддержал создание парка на месте судебного квартала.