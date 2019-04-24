Детские шалости стали причиной крупного пожара в Кировске

Местные жители сообщают, что дети решили странным образом повеселиться и поджечь сухую траву.

Разумеется, возгорание произошло моментально и огонь распространился на несколько десятков квадратных метров.

Пожарные приехали незамедлительно, еще несколько минут и огонь мог достигнуть лесного массива. Тогда уже о последствиях пожара можно было бы писать совершенно иную информацию.

Местные жители запечатлели пламя и сообщили в соцсети, что это дело рук детей.

Жители обращаются ко всем с просьбой провести воспитательные беседы с детьми для профилактики таких поджогов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Поэтическом бульваре ночью пожар прозаично уничтожил три автомобиля (видео).