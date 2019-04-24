В ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации

Жителей предлагают переселять из хрущевок в новостройки в пределах муниципалитета.
В Заксобрании Петербурга поддержали пакет поправок к грядущей программе реновации в среду 24 апреля. Жителей предлагают переселять из хрущевок в новостройки в пределах муниципалитета, а не квартала, как это положено сейчас.
Один из авторов проекта поправок Денис Четырбок сообщил Gazeta.SPb, что реновацию в нескольких кварталах при нынешнем подходе просто не начать.
Депутаты постановили, что застройщик должен предварительно согласовать план реновации с властями Санкт-Петербурга. Это позволит избежать злоупотребления доверием жителей со стороны застройщика.
Напомним, по программе реновации аварийные дома Петербурга середины XX века должны заменить на новые.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в законе о градостроительстве Санкт-Петербурга, возможно, появятся изменения.