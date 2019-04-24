Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Посол США в РФ Джон Хантсман посетил американские авианосцы, которые намерены сотрудничать в Средиземном море с союзниками по НАТО, и заявил, что эти корабли должны указать Москве на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру». Об этом сообщает РБК.

При этом посол добавил, что каждый из этих кораблей «представляет 100 тысяч тонн международной дипломатии».

По данным «Известия», последний раз два американских эсминца проводили операции в Средиземноморье в одно и то же время в 2016 году.

это первый раз, когда. В общей сложности данная группировка флота США включает десять кораблей, более 130 самолетов и 9 тыс. моряков и морских пехотинцев. На кораблях базируются 130 самолётов и 9000 военных.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что корабли НАТО оказались в Черном море.