Корабли НАТО оказались в Черном море

Всего в Черном море плавают шесть кораблей НАТО. Фото: https://twitter.com/YorukIsik

Всего в Черном море плавают шесть кораблей НАТО. Фото: https://twitter.com/YorukIsik

Каждый из них принадлежит какой-либо стране – один, например, плывет из Испании, а другой из Канады.

Об этом стало известно сегодня, 28 марта. Фотографии с боевыми кораблями НАТО появились в Twitter-аккаунте. Известно, что до этого они уже прошли несколько проливов. Куда они направляются – не уточняется. В Черном море эти судна имеют право находиться не более трех недель.

Пользователи социальных сетей отреагировали на происходящее негативно. Им не нравится, что корабли других государств проплывают по Черному морю – это заставляет их чувствовать себя в опасности. Другие не понимают, почему это считается нормой.

«Они наивно полагают, что мы испугались!», — пишет один из комментаторов.

Некоторые уверены, что корабли плывут до Украины, чтобы обеспечить там честные выборы. Они, к слову, состоятся уже 31 марта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США и НАТО намерены объявить новые меры против России.