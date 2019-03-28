США и НАТО намерены объявить новые меры против России

Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление, в котором выразил надежду на поддержку союзников по блоку НАТО в вопросе применения новых мер против России из-за ситуации на Украине.

Обсудить новые санкции планируют в Вашингтоне 3-4 апреля на министерской встрече НАТО, сообщает РИА Новости.

По словам Помпео, он готов сделать со своими коллегами по НАТО максимум, чтобы дать отпор действиям России в Крыму, Азовском море и регионе.

Помпео отметил, что не уверен, что США делают достаточно по ситуации вокруг Крыма. По его словам, Вашингтон продолжит выстраивать политику таким образом, чтобы в конечном итоге Крым вернулся в состав Украины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что США усилили санкции в отношении России. «Под удар» попали шесть физических лиц и восемь организаций. Теперь они в черном списке Соединенных Штатов Америки.