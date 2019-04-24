ОМОН достал из Фонтанки немецкую минометную мину

Снаряд времен войны лежал в реке на глубине около 20 см.
Сотрудники Росгвардии выехали на набережную Фонтанки после сообщения о предмете, похожем на снаряд в водах реки, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 24 апреля.
Снаряд заметили напротив дома 162. Специалисты прибыли через 15 минут. Неизвестный предмет аккуратно вытащили из Фотанки и обследовали. Оказалось, в центре Санкт-Петербурга лежит немецкая минометная мина калибром 81-мм. Снаряд сильно заржавел, но содержал в корпусе взрывчатку.
Сейчас сотрудники ОМОН отправили снаряд на специальный полигон, где его уничтожат, передают в Росгвардии Петербурга.
Это не первая находка боеприпасов времен Великой Отечественной за день — ранее Gazeta.SPb уже сообщила, что в Репино нашли шесть гранат времен войны. Вывозить их пришлось так же ОМОНу.