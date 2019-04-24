ОМОН достал из Фонтанки немецкую минометную мину

Снаряд, видимо, не разорвался и пролежал в воде свыше 70 лет. Фото: Росгвардия

Снаряд, видимо, не разорвался и пролежал в воде свыше 70 лет. Фото: Росгвардия

Снаряд времен войны лежал в реке на глубине около 20 см.

Сотрудники Росгвардии выехали на набережную Фонтанки после сообщения о предмете, похожем на снаряд в водах реки, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Санкт-Петербурга 24 апреля.

Снаряд заметили напротив дома 162. Специалисты прибыли через 15 минут. Неизвестный предмет аккуратно вытащили из Фотанки и обследовали. Оказалось, в центре Санкт-Петербурга лежит немецкая минометная мина калибром 81-мм. Снаряд сильно заржавел, но содержал в корпусе взрывчатку.

Сейчас сотрудники ОМОН отправили снаряд на специальный полигон, где его уничтожат, передают в Росгвардии Петербурга.

Это не первая находка боеприпасов времен Великой Отечественной за день — ранее Gazeta.SPb уже сообщила, что в Репино нашли шесть гранат времен войны. Вывозить их пришлось так же ОМОНу.