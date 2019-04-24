В Репино нашли шесть гранат времен ВОВ

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: pixabay.com
По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: pixabay.com

Боеприпасы вывезли от Репинского сквера силами ОМОН Росгвардии.

В Репино местные жители нашли гранаты времен Великой Отечественной Войны, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 24 апреля.

О боеприпасах спасателям МЧС Петербурга сообщили вечером в воскресенье 23 апреля. Шесть гранат лежали у Репинского сквера на ул. Прямой. На место прибыли силы ОМОН Росгвардии, которые и взяли на себя вывоз боеприпасов, передают МЧС Петербурга.

В МЧС Петербурга не уточняют модели гранат и насколько они могли быть опасны. Снаряды, даже пролежавшие в земле свыше полувека, все равно могут разорваться и привести к человеческим жертвам, как это произошло более недели назад в Колпино: отец и сын нашли на даче гранату, привезли домой и решили проверить, является ли она учебной. Мужчина погиб, его сын потерял ногу. В Следственном комитете Петербурга по этому факту возбудили уголовное дело, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
боеприпасы великая отечественная война граната мчс обнаружение омон репино росгвардия снаряды спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Репино нашли шесть гранат времен ВОВ
Беглов рассказал о будущем “Арт-Парке” на проспекте Добролюбова
В результате теракта на Шри-Ланке погибли 359 человек
Ким Чен Ын не оценил русское гостеприимство и отказался от каравая
Матч между “Зенитом” и “Динамо” перекроет улицы Петербурга и изменит ...
В законе о градостроительной деятельности Петербурга возможны изменения
“Динамо” приедет в Петербурге на матч с “Зенитом” без защитника Рауша
Иск ВТБ на 250 млрд рублей в адрес бывших владельцев “Трансаэро” приостановлен