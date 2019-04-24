В Репино нашли шесть гранат времен ВОВ

Боеприпасы вывезли от Репинского сквера силами ОМОН Росгвардии.

В Репино местные жители нашли гранаты времен Великой Отечественной Войны, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 24 апреля.

О боеприпасах спасателям МЧС Петербурга сообщили вечером в воскресенье 23 апреля. Шесть гранат лежали у Репинского сквера на ул. Прямой. На место прибыли силы ОМОН Росгвардии, которые и взяли на себя вывоз боеприпасов, передают МЧС Петербурга.

В МЧС Петербурга не уточняют модели гранат и насколько они могли быть опасны. Снаряды, даже пролежавшие в земле свыше полувека, все равно могут разорваться и привести к человеческим жертвам, как это произошло более недели назад в Колпино: отец и сын нашли на даче гранату, привезли домой и решили проверить, является ли она учебной. Мужчина погиб, его сын потерял ногу. В Следственном комитете Петербурга по этому факту возбудили уголовное дело, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.