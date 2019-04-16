СК возбудил дело после гибели петербуржца от взрыва гранаты

Двое решили проверить, является ли граната учебной. Фото: pixabay.com
Двое решили проверить, является ли граната учебной. Фото: pixabay.com

Отец и сын привезли находку с дачного участка в Ленинградской области.

Следственный комитет Петербурга возбудил дело после гибели жителя Колпино от взрыва гранаты, сообщили Gazeta.SPb в СК Санкт-Петербурга 16 апреля.

Трагедия произошла в понедельник: по информации СК Петербурга, отец и сын привезли с дачного участка в Ленобласти найденную гранату и дома за распитием спиртного решили выяснить, является граната учебной или же нет. Граната сдетонировала, мужчина погиб, его сына увезли в больницу.

Как сообщает СК Петербурга, мужчине исполнилось 50 лет, его сыну — 19. Взрыв не затронул другие квартиры. Следственный комитет возбудил дело по факту убийства, для расследования происшествия пригласили криминалистов и медэкспертов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино в квартире взорвалась граната.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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