В Колпино мужчина умер, подорвавшись на гранате на кухне

Сегодня, 15 апреля, около 12 часов дня на кухне трехкомнатной квартиры дома 39 по бульвару Трудящихся в Колпино случился сильный взрыв.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В результате взрыва гранаты Ф-1 предполагаемый её 50-летний владелец Дмитрий Ющенко погиб от многочисленных травм, несовместимых с жизнью. Его 19-летний сын Илья, находившийся в квартире, получил множество осколочных ранений и лишился ноги по колено. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

От взрыва выбило окна, однако несущие конструкции не пострадали, что уберегло соседей погибшего.

По предварительной информации, мужчина никак не связан с террористической деятельностью, но он страдал от проблем с алкоголем. Также, по информации Telegram-канала «112», погибший купил гранату у знакомого.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Пулково» поймали мошенников в федеральном розыске.