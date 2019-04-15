В “Пулково” поймали мошенников в федеральном розыске

Все инициаторы розысков уже извещены о поимке. Фото: pixabay.com

Все инициаторы розысков уже извещены о поимке. Фото: pixabay.com

Двое мигрантов прятались от правоохранительных органов около года.

В аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга задержали трех мужчин, которые, как выяснилось позже, находятся в федеральном розыске, сообщили Gazeta.SPb в МВД на транспорте 15 апреля.

Сначала полицейские поймали мигранта, которого ищут в Азербайджане уже год. Он подозревается в крупном мошенничестве, сообщили в МВД Петербурга.

Вторым задержанным стал 36-летний уроженец Оренбургской области. В розыск его объявили совсем недавно — в апреле этого года. Вероятно, мужчина надеялся “залечь на дно” в Санкт-Петербурге. Его разыскивают за мошенничество в особо крупном размере, передают в МВД на транспорте Петербурга.

Наконец в аэропорту поймали мигранта, который скрывался от правоохранительных органов свыше года за поддельные документы. Все инициаторы розысков извещены, передают в МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге осудят восьмерых создателей подпольного казино.