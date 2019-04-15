Восемь создателей подпольного казино предстанут перед судом

Игровые автоматы. Фото: Рixabay
Игровые автоматы. Фото: Рixabay

Прокуратура Петербурга вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы злоумышленников, открывших три подпольных казино в Северной столице.

По данным следствия, в течение 2016-2017 годов восемь человек сняли в аренду три жилых помещения в Красногвардейском и Центральном районах города, в которых организовали игорные дома с использованием игровых автоматов.

В зависимости от степени и роли участия злоумышленники обвиняются в совершении пяти преступлений. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в фойе круглосуточного магазина в Гатчине выявлено игорное оборудование, замаскированное под терминалы оплаты. Из всех отображаемых на экране терминала функций (оплаты мобильной связи и т.д.) оказалась доступна лишь одна функция – лотерея.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
игровые автоматы казино криминал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В суд направлено дело о получении взятки страшим инспектором ДПС
В Ленобласти началось яморемонтное обострение
Автосервис на Васильевском острове назвали неэкологичным
УФАС оштрафовало управляющие копании Васильевского острова на 1 млн
Пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку на канале Грибоедова
В “Пулково” поймали мошенников в федеральном розыске
Финны научат русских охранять озерных нерп
В электричках Петербурга вводят абонемент «Дачный»