Восемь создателей подпольного казино предстанут перед судом

Прокуратура Петербурга вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы злоумышленников, открывших три подпольных казино в Северной столице.

По данным следствия, в течение 2016-2017 годов восемь человек сняли в аренду три жилых помещения в Красногвардейском и Центральном районах города, в которых организовали игорные дома с использованием игровых автоматов.

В зависимости от степени и роли участия злоумышленники обвиняются в совершении пяти преступлений. Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в фойе круглосуточного магазина в Гатчине выявлено игорное оборудование, замаскированное под терминалы оплаты. Из всех отображаемых на экране терминала функций (оплаты мобильной связи и т.д.) оказалась доступна лишь одна функция – лотерея.