Петербуржцы не понимают, почему выбрасывают шины-клумбы

Петербуржцы пишут, что дворники лишают их клумб из шин. Почему это происходит, пока непонятно. Дело, по мнению экспертов, скорее, не в опасности для экологии, а в том, что клумбы поставили не туда.

Жители Красносельского района жалуются на то, что «ходят дворники и выкидывают шины-клумбы», пишут петербуржцы на сервисе «Яндекс-Район». Дворники, по словам местных жителей, объясняют это тем, что «поступило распоряжение». Жители недоумевают. Комментаторы пишут, что шины имеют класс опасности и делать из них клумбы запрещено. Другие отмечают, что любые клумбы устанавливаются с разрешения управляющей компании.

В законе нет четкого запрета на использование автомобильных шин как клумб. Есть запрет на выброс покрышек — их нужно сдавать на утилизацию. И это обосновано — согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, покрышки относятся к четвертому классу опасности, потому что являются пожароопасными. В Петербурге запрет на клумбы-покрышки, можно предположить, ещё не действует. Для сравнения — он работает во Владивостоке. За шины-клумбы там штрафуют на 5000 рублей.

По мнению профессионального эколога Екатерины Шалуновой Петербург не озабочен проблемой клумб-покрышек. «От использования шин, как элемента благоустройства, нет пользы, как и нет существенного вреда», – отметила она. Больше, считает Екатерина Шалунова, беспокойство жителей вызывает не токсичность таких клумб, а то, что они мешают проходу или проезду.

С этим отчасти соглашается председатель ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марина Акимова. Она говорит, что клумбы и другие элементы размещаются на участке после общего собрания жильцов – если речь идёт о придомовой территории. Но зачастую она небольшая и ограничена поребриком, отмечает Марина Акимова. Поэтому бывает, что люди делают клумбы на городской земле — такие считаются нелегальными, говорит председатель. То есть, можно предположить, власти имеют право их уничтожать.

«Я считаю, шины, если они чистые, и если соблюдать правила, можно применять для клумб. А во многих странах шины перерабатывают и делают из них покрытие для детских площадок», – поясняет Марина Акимова. И отмечает: стоит другая проблема, когда люди бросают использованные покрышки в контейнеры, хотя делать это запрещено. И вызывает трудности — мусоровозы не забирают шины. По закону их нельзя выбрасывать — можно лишь утилизировать на специальных заводах.

В комитете по благоустройству и администрации Красносельского района на телефонные звонки Gazeta.SPb на момент публикации не ответили. В «Центре комплексного благоустройства» Gazeta.SPb пояснили, что не располагают информацией, как в городе регулируются клумбы из покрышек.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге начали облагораживать клумбы и аллеи.