Лох-Несское чудовище — плод коллективного британского психоза

Ученые считают, что Лох-Несский монстр возник в результате массового заблуждения, вызванного открытием динозавров.

Впервые о Лох-Несском чудовище заговорили в 565 году н.э. Его якобы заметили в реке Несс, которая вытекает из озера, чтобы соединиться с Северным морем. Затем монстра заметили в 1520 году и после этого на 300 лет забыли о нем.

В начале 1930-х годов вокруг озера Лох-Несс была построена дорога, и к сегодняшнему дню зафиксировано почти 1000 рассказов о встрече с «Несси». Многие из них описывают существо с длинной шеей, которое напоминает плезиозавра доисторических времен.

Исследователи из Университета Сэнт-Эндрюса (University of St Andrews) считают, что они обнаружили, почему мифы о «Несси» в последние годы столь популярны. В этом виноваты динозавры.

Ученые подсчитали, что количество сообщений об ужасных существах с веретенообразной шеей резко возросло после того, как первые динозавры были найдены палеонтологами и выставлены на обозрение в музеях по всей Британии в начале 19 века. К примеру, первый полный плезиозавр был найден в 1823 году. И хотя истории о морских существах уходят в глубь веков, до 1800 года лишь в 10 процентах случаев описывались животные с длинной шеей. Но к 1930-м годам, когда «Несси» увидели в горном озере, это число приблизилось к 50%.

Исследование, опубликованное в журнале Earth Sciences History, хотя и не говорит прямо, но прозрачно намекает — «коллективная иллюзия» охватила национальное британское самосознание до такой степени, что любая необъяснимая форма, плескающаяся в воде, приписывалась динозаврам. И, в первую очередь, плезиозаврам.

Ученые изучили 1688 исторических свидетельств, в том числе книги, заметки в газетах, показания очевидцев за сотни лет. По их мнению, в 1543 случаях появление Лох-Несского чудовища — это очевидные мистификации.

При этом до 1820 года «Несси» обычно описывали как огромную змею, но после публикации снимков окаменелостей динозавров и появления скелетов в музеях Лох-Несское чудовище трансформировалось в монстра с массивным телом и длинной шеей.

«Проблема представляет собой интересное слияние истории и палеонтологии», — отмечают ученые.

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