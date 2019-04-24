В Ленобласти «черные копатели» показали полиции склад боеприпасов

Вес боеприпасов в тротиловом эквиваленте равен 104 кг. Фото: Pixabay
Вес боеприпасов в тротиловом эквиваленте равен 104 кг. Фото: Pixabay

В апреле этого года в Кировском районе Ленинградской области сотрудниками полиции были задержаны так называемые «черные копатели».

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность двух граждан, которые являются «черными копателями».

Полицейские провели обыск квартир, где проживают данные граждане. В результате обыска были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, принадлежащие к временам Великой Отечественной войны, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее, в процессе проведения дальнейших мероприятий, один из граждан добровольно рассказал полицейским о местонахождении целого склада различных боеприпасов. Схрон находился в одном из лесных массивов в Кировском районе Ленинградской области.

В тротиловом эквиваленте общий вес найденного составил 104 килограмма. Боеприпасы были уничтожены на месте.

Процессуальное решение ещё не принято.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ОМОН достал из Фонтанки немецкую минометную мину.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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