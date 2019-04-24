Станцию «Невский проспект» почти час проверяли из-за бесхозной сумки

Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay
Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay

Станция петербургского метрополитена «Невский проспект» была закрыта на вход и выход в течении 44 минут из-за обнаружения подозрительной сумки.

Станция закрылась на вход и выход в 14:41 сегодня, 24 апреля. На территории станции был обнаружен подозрительный объект — бесхозная сумка, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

После обнаружения подозрительного предмета станцию оперативно закрыли о проверили сумку на наличие опасных предметов.

В 15:26 станция «Невский проспект» уже открылась. В результате проверки было установлено, что опасность отсутствует. В сумке не нашли взрывчатого вещества. Предположительно, сумку просто забыл кто-либо из пассажиров метро.

Станция была закрыта на протяжении 44 минут.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти «черные копатели» показали полиции склад боеприпасов.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
ГУП "Петербургский метрополитен" проверка эвакуация
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