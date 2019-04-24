В России можно бесплатно звонить по таксофону на фиксированные телефоны

С 1 июня звонки с таксофонов станут бесплатными по всей стране. Об этом сообщает 360 ТВ со ссылкой на главу ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.

По его словам, компания «Ростелеком» приняла решение с 1 июня 2019 года сделать бесплатными вообще все звонки на территории России на любые фиксированные телефоны.

Отмечается, что на территории России установлено около 150 тысяч таксофонов, которые обслуживает «Ростелеком».

В Минкомсвязи считают, что по программе сохранения и переоборудования телефонов коллективного доступа нужно расширить их функции, задействовав для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что растет спрос на современные кнопочные телефоны. Старый дизайн, новый функционал: в современных кнопочных телефонах присутствуют все функции смартфонов.