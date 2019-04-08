Растет спрос на современные кнопочные телефоны

Старый дизайн, новый функционал: в современных кнопочных телефонах присутствуют все функции смартфонов.
Популярность таких необычных гаджетов стремительно растет, так как в использовании они достаточно удобны.
Речь идет о гаджетах, которые работают на базе операционной системы KaiOS. Данная операционная система была разработана несколько лет назад.
Главное отличие этих телефонов – небольшой размер. При этом они не теряют ничего из функционала, предложенного на рынке популярных продвинутых смартфонов. Компактный формат устройства придает большее удобство при использовании. Кроме того, у таких устройств повышается уровень прочности и надежности.
За последние два года продажи таких моделей выросли в 2,5 раза. Этот факт подтверждает повышенный интерес пользователей.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий.