Растет спрос на современные кнопочные телефоны

Продажи на кнопочные телефоны увеличились в 2,5 раза. Фото: Pixabay
Продажи на кнопочные телефоны увеличились в 2,5 раза. Фото: Pixabay

Старый дизайн, новый функционал: в современных кнопочных телефонах присутствуют все функции смартфонов.

Популярность таких необычных гаджетов стремительно растет, так как в использовании они достаточно удобны.

Речь идет о гаджетах, которые работают на базе операционной системы KaiOS. Данная операционная система была разработана несколько лет назад.

Главное отличие этих телефонов – небольшой размер. При этом они не теряют ничего из функционала, предложенного на рынке популярных продвинутых смартфонов. Компактный формат устройства придает большее удобство при использовании. Кроме того, у таких устройств повышается уровень прочности и надежности.

За последние два года продажи таких моделей выросли в 2,5 раза. Этот факт подтверждает повышенный интерес пользователей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматели Петербурга рассказали о применении «хайповых» технологий.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
мобильные телефоны рынок технологии
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