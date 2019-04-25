Новые электробусы в Петербурге не запустят ещё год

Девять из десяти запущенных в марте электробусов курсируют по Петербургу. Однако в ближайший год расширения парка экологичного вида транспорта не намечается.

Накануне стало известно, что первые в Петербурге автобусы с электрическим двигателем (электробусы) за один месяц перевезли 100 тыс. пассажиров и преодолели в общей сложности 32 тыс. км. Всего, по данным СПб ГУП «Пассажиравтотранс», по маршруту № 128, соединяющему Васильевский остров с Петроградской стороной, курсировало 10 электробусов.

Сейчас каждый день на этом маршруте работают девять электробусов, рассказала Gazeta.SPb представитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова. Работают успешно, потому что неполадки, которые возникали при эксплуатации оперативно устранялись, отметила представитель «Пассажиравтотранса». Такая поломка произошла в день, когда электробусы впервые вышли на маршрут. Один из них остановился в пути, и «Пассажиравтотранс» решил на время снять транспорт с эксплуатации, провести диагностику. Как сообщал перевозчик тогда, об ошибке сообщил бортовой компьютер.

В остальном пока всё в порядке. «Электробусы отличаются от простых бесшумностью, они не выбрасывают вредные вещества в атмосферу и к тому же просты в обслуживании, — отметила Татьяна Клепикова, – это их преимущества». Такой транспорт успешно работает во многих городах мира.

Тем не менее в 2019 году петербургский парк электробусов расширять не станут, рассказала представитель «Пассажиравтотранса». Только через год после запуска первых электробусов можно принимать решение о том, выпускать новые или, напротив, прекратить производство. Это время, пояснила Татьяна Клепикова, нужно, чтобы «проанализировать все аспекты работы нового вида транспорта».

Один электробус стоит 21,4 млн рублей, по словам представителя «Пассажиравтотранса». То есть в общей сложности сейчас по маршруту № 128 ездят электробусы стоимостью почти 200 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге электробусы стали популярнее троллейбусов. Пассажиропоток на маршрутах троллейбусов с увеличенным автономным ходом увеличился на 15 миллионов человек.