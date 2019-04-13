В Петербурге электробусы стали популярнее троллейбусов

Пассажиропоток на маршрутах троллейбусов с увеличенным автономным ходом увеличился на 15 миллионов человек.

Как сообщили Gazeta.SPb в СПб ГУП «Горэлектротранс», первые электробусы с динамической зарядкой вышли на маршруты 12 декабря 2017 года. Второе их название — троллейбусы с увеличенным автономных ходом.

Популярность нового вида общественного транспорта подтверждает статистика за неполных полтора года: обновленные троллейбусы приняли на 14,5 миллионов пассажиров больше, чем в своем традиционном варианте.

На сегодняшний день по Петербургу действуют 6 маршрутов, соединяющие почти все части города. Сеть электробусов планируется развивать и дальше. Сейчас примеряются десять новых единиц транспорта. С учетом уже имеющихся парк будет насчитывать 125 единиц.

Кроме того, усилены несколько трамвайных маршрутов для равномерного распределения нагрузки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог Петербурга.