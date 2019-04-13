ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог Петербурга

80 объектов согласовано. Фото: Pixabay
80 объектов согласовано. Фото: Pixabay

Государственная административно-техническая инспекция проанализировала адресную программу ремонта дорог.

Данная адресная программа составлена Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры для выполнения на текущий год. ГАТИ согласовало 80 адресов из 118, предоставленных заказчиком.

Про остальные 36 вопрос остается открытым, так как по большинству из них отсутствует требуемые согласования с организациями, которые ранее вели или запланировали работы на участках дорог, сообщили Gazeta.SPb в ГАТИ.

Кроме того, на проспекте Большевиков и улице Тележной ремонтировать дорогу бессмысленно, так как там запланированы работы по реконструкции инженерных сетей. На улице Даля до октября 2020 года будет идти ремонт канализации, а на улице Кипренского в Петергофе и на улице Вокзальной в Зеленогорске также идут работы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
гати дороги ремонт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец разбил пять машин, сбрасывая вещи из окна
В субботу петербуржцы напишут Тотальный диктант
ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог Петербурга
В Петербурге в субботу не будет снега
У библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер
В Петербурге обнаружен склад запрещенной молочки из Белоруссии
Киркоров прилетел в Петербург и сходил в Мариинский театр
Микроорганизмы в Марианской впадине едят нефть