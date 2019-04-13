ГАТИ не согласовала ремонт 36 дорог Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция проанализировала адресную программу ремонта дорог.

Данная адресная программа составлена Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры для выполнения на текущий год. ГАТИ согласовало 80 адресов из 118, предоставленных заказчиком.

Про остальные 36 вопрос остается открытым, так как по большинству из них отсутствует требуемые согласования с организациями, которые ранее вели или запланировали работы на участках дорог, сообщили Gazeta.SPb в ГАТИ.

Кроме того, на проспекте Большевиков и улице Тележной ремонтировать дорогу бессмысленно, так как там запланированы работы по реконструкции инженерных сетей. На улице Даля до октября 2020 года будет идти ремонт канализации, а на улице Кипренского в Петергофе и на улице Вокзальной в Зеленогорске также идут работы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у библиотеки на Московском шоссе кардинально обновят сквер