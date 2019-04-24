Фанаты «Зенита» посвятили баннер Кокорину

Болельщики в очередной раз продемонстрировали свою креативностью.

Свой баннер они вывесили перед началом матча 25-го тура РПЛ. На нем изображен сотрудник правоохранительных органов, который держит в руках стакан водки. На его теле красуется татуировка с гербом «Динамо» и медалью, на которой написано «За Кокорина», передают РИА Новости. Уточняется, что раньше «сине-бело-голубой» играл за московский клуб.

Сегодня, 24 апреля, «Зенит» играет против «Динамо» – сейчас второй тайм, а счет до сих пор 0:0.

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев с октября 2018 год находится под арестом. Их обвиняют в хулиганстве и побоях. По предварительным данным, из-за футболистов пострадали несколько человек – водитель ведущей Первого канала, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым уместилось в 12 минут. В Сеть слили всю запись.