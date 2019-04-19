Полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым уместилось в 12 минут. В Сеть слили полное видео

Завязка, повествование, кульминация и развязка, которую футболисты развязывают уже с осени 2018 года.

Полное видео конфликта зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была размещена в заведении. Весь конфликт уместился в 12 минут. На записи видно, как компания молодых людей, в том числе нападающий петербургского клуба “Зенит”, медленно подходит к столу, за которым сидит представитель Минпромторга Денис Пак.

В начале состоялся небольшой диалог, а потом очень весомые аргументы в прямом смысле.

Спортсмен хватает стул, и в этот момент кто-то из посетителей пытается остановить его. Просьбы не остановили Кокорина, и он нанес удар стулом.

Также за свою дипломатию получил и гендиректор НАМИ Сергей Гайси. Удар пришёлся в лицо.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Денис Пак рассказал подробности его конфликта с Кокориными.

Полное видео конфликта зафиксировала камера видеонаблюдения. Фото: vk.com

Видео: РЕН ТВ/скир видео