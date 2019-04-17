Денис Пак рассказал подробности его конфликта с Кокориными

Суд все еще не определился с судьбой футболистов. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

Суд все еще не определился с судьбой футболистов. Фото: Sport-express| Василий Маметьев

Чиновник Минпромторга уверяет, что кто-то из братьев угрожал убить его.

Об этом стало известно сегодня, 17 апреля. В зале суда встретились пострадавший в драке Денис Пак и братья Кокорины. Политик рассказал свою версию случившегося. Он отметил, что все началось после того, как он сделал замечание пьяной компании – молодые люди шумно себя вели. Его просьбу расценили как повод для разбирательств. По предварительным данным, Александр и Кирилл Кокорины подошли к столику, за которым сидел Пак, и вместо того, чтобы решить все словами, начали применять силу. Чиновник утверждает, что стулом ему досталось от футболиста. При этом Пак думает, что он целился прямо в голову.

После чиновник слышал угрозы – кто-то из друзей или сами Кокорины обещали убить Пака, но кто именно – он не помнит.

Известно, что оба брата попросили прощения у пострадавшего, Александр Кокорин заверил, что готов компенсировать ущерб, передает «Российская газета». Кажется, Пака не особо впечатлили его слова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что болельщики “Зенита” поддержат Кокорина и Мамаева.