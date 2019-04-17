Болельщики “Зенита” поддержат Кокорина и Мамаева

Митинг в поддержку спортсменов пока отложили. Фото: ФК
Митинг в поддержку спортсменов пока отложили. Фото: ФК "Зенит"

Первая акция уже прошла на матче с “Анжи” в Санкт-Петербурге.

Болельщика ФК “Зенит” Санкт-Петербурга планируют проводить акции в поддержку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на каждом матче “Зенита” и “Зенита-2”, сообщает Piter.Tv 17 апреля со ссылкой на представителей фан-клуба. Фактически, фанаты уже начали — первую акцию устроили на матче клуба Петербурга с “Анжи”.

При этом те, кому судьба Кокорина и Мамаева небезразлична, продолжат поддерживать их и на матчах других команд. Митинг за освобождение спортсменов, по данным канала, отложили и, возможно, проведут позже.

Матч “Зенит” — “Анжи” в Санкт-Петербурге прошел на “Газпром-арене” в воскресенье 14 апреля и завершился победой “Зенита” — 5:0. За игрой наблюдали 44 тысячи зрителей, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Главный тренер клуба Петербурга Сергей Семак надеется, что Кокорин обсудит с “Зенитом” варианты продолжения карьеры после освобождения.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
акция анжи болельщики зенит кокорин мамаев футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подведут итоги премии «невлиятельные люди» Ленинградской области
В Смольном пересмотрят тарифы на подключение к канализации
Двоих угонщиков дорогой иномарки задержали в Ленобласти
Фестиваль “Чудо света” на Пионерской ограничит движение
В Петербурге возобновляются «дачные» пригородные рейсы
Хулиганы разгромили автобусную остановку на улице Седова
По требованию прокуратуры организация рассчиталась с экс-сотрудниками
Адвокат: Кокорину грозит инвалидность