В центре Петербурга запретят парковаться в связи с парадом Победы

Ограничения вводят не только в связи с парадом 9 мая, но и генеральной репетицией, которая пройдет в Петербурге. Фото: https://www.igps.ru
Ограничения вводят не только в связи с парадом 9 мая, но и генеральной репетицией, которая пройдет в Петербурге. Фото: https://www.igps.ru

Ограничения начнут действовать с 25 апреля и до 9 мая.

Как сообщает Отдел пропаганды УГИБДД, оран6ичения начали действовать с 00:00 25 апреля и продлятся до 13:00 9 мая. После парада Победы ограничения на парковку в центре Петербурга будут сняты.

Так, припарковать автомобили нельзя будет по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка. Также ограничения будут на четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до дома 22 по Певческому проезду и Миллионной улицы.

Ограничения вводят не только в связи с парадом 9 мая, но и генеральной репетицией, которая пройдет в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Очередная репетиция парада заставила Петербург встать в пробках.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
9 мая дворцовая площадь день победы парад победы парковка
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