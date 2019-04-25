Покупатель из Петербурга изменил производственные планы ИКЕА

Спор, который начинался из-за кухонной дверцы ИКЕА, пока не решен, суд призывает стороны к мировому соглашению.

Уже более двух лет житель Петербурга Алексей Колоткин судится с мебельным гигантом из Швеции – ИКЕА. Суть – нарушение прав потребителя. Все началось ещё в 2017 году. Тогда,как рассказал Алексей Колоткин Gazeta.SPb, ИКЕА отказалась заменить ему дверцу от кухонного шкафчика по гарантии. Дело в том, что компания сменила модельный ряд и якобы нужных деталей уже не было в продаже. Гарантия на кухни «Фактум» обещалась в 25 лет, по словам Алексея. Это подтвердили и представители ИКЕА, с которыми Gazeta.SPb ранее связывалась по телефону.

За эти два года существенных сдвигов в конфликте между покупателем и компанией не происходило. Зато, как пишут в соцсетях, появлялись новые случаи неисполнения ИКЕА гарантийных обязательств. По словам пользователей, которые называют себя покупателями ИКЕА, торговый гигант не меняет им детали кухни, хотя гарантия в 25 лет ещё не вышла.

Сдвиг в деле случился во вторник, 23 апреля, когда в аплеляционной инстанции состоялось судебное дело по иску Алексея Колоткина к ИКЕА. Как сам истец рассказал Gazeta.SPb, он ставил перед собой задачу обязать ИКЕА неукоснительно соблюдать 25-летние обязательства. Проблема касалась уже не только его, а многих обманутых потребителей. Дело обросло четырьмя томами, а ИКЕА до самого суда занимала жесткую позицию и требовала отказать истцу во всём.

В ходе заседания выяснилось, рассказал Алексей Колоткин, что ИКЕА вновь запустила в производство детали мебели, ранее снятые с продажи. В ближайшее время, по словам истца, части кухни «Фактум» поступят в магазины ИКЕА в России. Поэтому Алексей отказался от полной замены кухни, которую ранее предлагала компания. Петербуржец согласен на замену лишь бракованной дверцы, но требует от ИКЕА компенсировать издержки по судебному делу в полном объеме.

Суд не удовлетворил иск, но и не выполнил требования ответчика, а попросил стороны прийти к мировому соглашению до следующего заседания. Оно состоится 4 июня 2019 года. Точка в запутанном деле ещё не поставлена.

Можно предположить, что суд боится прецедента — первой окончательной победы российского потребителя над крупной и известной во всем мире компанией. Поэтому и призвал стороны решить конфликт мирным путем, самостоятельно.

Говоря об итогах этого суда, истец Алексей Колоткин отметил: «Возвращение в продажу деталей кухни «Фактум» – это уже победа моя и многих других покупателей ИКЕА, которые столкнулись с невозможностью замены некачественных деталей этой кухни. Теперь заменить деталь по гарантии будет гораздо проще. Ну, как минимум, не надо будет обращаться в суд».

Представители ИКЕА на момент публикации на звонки Gazeta.SPb не ответили.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как начинался конфликт между ИКЕА и покупателем из Петербурга.