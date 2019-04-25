Крестный ход ограничит движение по Дороге жизни

Объехать ограниченный участок дороги можно будет по региональной. Фото: https://pixabay.com
Объехать ограниченный участок дороги можно будет по региональной. Фото: https://pixabay.com

Ограничения будут действовать в день православной Пасхи 28 апреля

Временные ограничения будут введены на участке Дороге жизни и трассе «Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск». Как сообщает администрация правительства Ленинградской области, ограничения будут действовать всего час – с 12:00 до 13:00. Движения будет ограничено в связи с прохождением Пасхального Крестного хода. Процессия пройдет от храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни до Свято-Троицкого храма.

Водителей Петербурга предупреждают, что объехать ограниченный участок дороги можно будет по региональной трассе «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» и улицам — Александровской, Евграфова, Новоладожской и Октябрьскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в конце апреля метрополитен Петербурга запускает ночной поезд-челнок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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