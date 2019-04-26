Разрешение обязательно: как правильно устанавливать кондиционеры в Петербурге

В Петербург пришло тепло – жители города задумались об установке кондиционеров. Но процедура будет непростой: нужно поговорить с соседями, согласовать наружный блок с законом и взять разрешения у комитетов.

Традиционный кондиционер (сплит-система) состоит их двух блоков. Во внутреннем, который находится в квартире, происходит испарение – это создает холод. Наружный же блок, который размещается, как правило, на фасаде здания, выполняет функцию испарителя. Блоки не существуют отдельно — они зависят друг от друга.

Петербуржцы в соцсетях задаются вопросом, нужно ли получать разрешение, чтобы установить наружный блок кондиционера. Ведь беспорядочные «серые ящики» на домах портят облик Северной столицы и, скорее всего, как-то регулируются.

Действительно, регулируются постановлением городского правительства «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга». Правила установки наружных блоков кондиционеров прописаны в статье 2.2.6.8.6. Там говорится, что наружный блок сплит-системы нельзя устанавливать на лицевых фасадах здания или на архитектурных деталях. Сам блок должен быть нейтрального цвета (серого, белого) или соответствовать колеру здания. Есть и другие требования. Установка кондиционера должна быть согласована с каждым пунктом. Услугу согласования в Петербурге оказывают специальные компании.

В жилищном комитете Петербурга Gazeta.SPb объяснили, что есть два шага для легального монтажа кондиционера. Сначала нужно провести общее собрание всех, кто проживает в доме. Сколько именно процентов должно проголосовать «за», в комитете затруднились ответить. Если всё благополучно, нужно обратиться в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Он выдает разрешение на установку кондиционера.

Если кондиционер собираются монтировать на доме-памятнике, нужно обратиться в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Он тоже должен дать разрешение.

Таким образом, если соседи не выступают против кондиционера и если у жильца есть разрешение от КГА (и при необходимости от КГИОП), то установка сплит-блока на фасаде будет считаться законной. После этого можно обращаться в компанию, которая занимается монтажом кондиционеров.

Стоит помнить: кондиционеры, на которые нет разрешения от комитетов или против которых жильцы дома, могут быть демонтированы по закону. Или, если наружный блок не соответствует требованиям городского правительства, например, закреплен на лицевом фасаде, он тоже может быть уничтожен. Такие случаи были – недавно Gazeta.SPb писала о том, что прокуратура требует демонтировать пять кондиционеров, незаконно установленных на одном из домов на улице Рубинштейна.