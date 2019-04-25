В Ленинградской области мать отыскала труп сына в реке

Труп около года пролежал в камышах и подвергся сильному гниению. Фото: pixabay

Труп около года пролежал в камышах и подвергся сильному гниению. Фото: pixabay

Тело мужчины, пропавшего без вести больше года назад, нашли в Приозерском районе.

Сотрудники полиции отыскали труп мужчины, потерявшегося в апреле прошлого года. Тело находилось в зарослях камыша рядом с озером Синевский Плес. В полиции предполагают, что мужчина утонул.

Известно, что до этого в правоохранительные органы обратилась женщина, утверждавшая, что 24 апреля поздним вечером тело её сына было обнаружено. Об этом сообщает Рiter.tv. Спустя время и процедуру опознания, выяснилось, что найденный в камышах труп действительно сын той самой женщины. Погибшим оказался 45-летний мужчина, считавшийся до без вести пропавшим. Тело подверглось сильному гниению.

Сейчас труп отправлен в морг для определения причины смерти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартире на Белы Куна после ликвидации пожара нашли труп.