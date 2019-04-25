Макрон хочет, чтобы Шенгенская зона стала меньше

Президент Франции недоволен миграционной политикой некоторых стран.
Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходима реформа Шенгенской зоны. Он считает, что в нынешнем составе нет никакого смысла, ведь многие страны не выполняют Дублинское соглашение о распределении беженцев. Макрон уверен, что ни общие границы, ни Шенген, ни договоренности не имеют больше веса для некоторых участников.
«Чтобы быть открытым, надо иметь пределы, чтобы принимать — иметь дом, а это значит, границы», — пояснил он, передает ТАСС.
Напоминаем, что в Шенгенскую зону входит 26 стран. Среди них, например, Финляндия, Германия, Италия и другие. В 1990 году между ними было подписано Дублинское соглашение, которое предполагает, что все мигрантов должны равномерно распределить по странам.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на «майские» петербуржцы поедут в Финляндию, но на “шипах” туда не пустят.