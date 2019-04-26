Ночью жители Красносельского района остались без света

Часть Красносельского района Санкт-Петербурга сегодня ночью, с 25 на 26 апреля, осталась без света.

В том числе в полной темноте стояли улица Тамбасова и улица Пограничника Гарькавого. Не горели даже фонари на улицах, сообщили очевидцы.

Чуть позже, ночью 26 апреля, свет в районе был полностью восстановлен. Жителям вернули электроснабжение, рассказали Gazeta.SPb в ПАО «Ленэнерго».

Электроснабжение вернулось для местных жителей в 1:16 часов ночи. С того момента свет подан в полном объеме: как на улицах, так и в домах.

Электроснабжение отключали в связи с технологическим нарушением на линии 6 кВ. Сразу после поступления информации о неполадках, бригада специалистов отправилась на место. Энергетики провели работы по восстановлению электроснабжения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что этой ночью в Центральном районе горел алкошоп «Красное&Белое».