В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

От заклинивания двери до запаха бензина в салоне. Фото: pixabay

От заклинивания двери до запаха бензина в салоне. Фото: pixabay

Сервис «Яндекс.Деньги» составил ТОП самых частых инцидентов, с которыми сталкивались петербуржцы-водители в прошлом году.

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу. Также в ТОПе: заклинивание двери, совершение ДТП и экстренная нужда в юристе.

Помимо этого, жители Петербурга просили помощи в связи с неисправностью ремня безопасности, присутствием в салоне запаха бензина, течи из-под капота, постороннего шума в двигателе и т.д.

Аналитики выяснили, что обладатели некоторых марок машин обращались за помощью гораздо чаще нежели другие. Автомобилями «неудачниками» стали: – Ford, BMW, Volkswagen, Range Rover и Lada. Не знающими бед водителями стали обладатели марок: Opel, Kia, Mitsubishi, Mercedes, Datsun, Hyundai, Nissan и Lexus.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург возглавил рейтинг «трезвых» регионов России.