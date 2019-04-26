Самолёт с Благодатным огнём уже вылетел из Израиля в Россию

Из Москвы Благодатный огонь отправят в другие регионы России. Фото: pixabay

Из Москвы Благодатный огонь отправят в другие регионы России. Фото: pixabay

Российская делегация присутствовала сегодня при Чуде схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин участвует в перевозке частицы Благодатного огня в Россию. Всего в состав делегации входит около 100 человек.

В столицу Благодатный огонь транспортируют в специальной капсуле. В такой же конструкции перевозят Олимпийский огонь.

Самолет с делегацией и Благодатным огнем приземлится в аэропорту Внуково. Там их уже ждут сотни верующих. Из Москвы огонь будет передаваться сначала по храмам Московской области, а потом и в другие регионы России.

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