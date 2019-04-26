Мужчина получит 16, 5 лет тюрьмы за убийство людей в лесу

Злоумышленник выпустил семь пуль в голову и грудь мужчины. Фото: СК РФ по Ленобласти

Злоумышленник выпустил семь пуль в голову и грудь мужчины. Фото: СК РФ по Ленобласти

50-летний житель поселка Вырица Гатчинского района Ленобласти отправиться за решетку на 16, 5 лет сразу по двум статьям УК РФ.

Он обвиняется в убийстве двух человек (ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Следователи установили, что утром 27 июля 2018 года мужчина находился в доме лесника на территории кордона с усадьбой в лесном массиве Чащинского лесничества с тремя петербуржцами. После изрядной дозы спиртного между подсудимым и одним из гостей произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина трижды выстрелил из переделанного 5,6 мм семизарядного револьвера в своего оппонента и его овчарку.

После того как убитый упал на землю, злоумышленник выпустил семь пуль в голову и грудь второго мужчины. Третьему участнику удалось убежать и сообщить о преступлении в правоохранительные органы. Тела погибших подсудимый перетащил в лес и закопал вместе с оружием.

По ходатайству следствия, убийца был заключен под стражу. В ходе расследования подсудимый признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 16, 5 лет лишения свободы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что за убийство родного брата петербуржец сядет на 8 лет.