За убийство родного брата петербуржец сядет на 8 лет

Убийца выстрелил брату в голову. Фото: Рixabay
Убийца выстрелил брату в голову. Фото: Рixabay

Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина выстрелом в голову убил родного брата.

В июле 2018 года обвиняемый был в квартире дома на Богатырском проспекте. Он находился под действием психотропных веществ.

Между подсудимым и его родным братом шел длительный конфликт, вызванный устойчивым асоциальным образом жизни обвиняемого. На почве разногласий мужчина решил убить брата, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый выстрелил в голову брату. Огнестрельное проникающее ранение головы вызвало повреждение головного мозга. Потерпевший скончался в СПб ГБУЗ Городская больница №3.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил наказание в виде отбывания 8 лет в колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проводится проверка по факту смерти мужчины в пожаре на Энергетиков.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
наркотики суд убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым уместилось в 12 ...
Аэропорт Пулково перенаправит сточные воды в систему канализации
Сервис “Яндекс.Еда” планирует снизить количество смен сотрудников после ...
Петербурженка попадет в колонию за невыплату алиментов
В Петербурге задержали 27 тонн аргентинской говяжьей диафрагмы с кровяными ...
В детсаду Нягани ребенок 4-х лет погиб от асфиксии во время прогулки
Проводится проверка информации об избиении школьницы в Гатчине
За убийство родного брата петербуржец сядет на 8 лет