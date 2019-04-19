За убийство родного брата петербуржец сядет на 8 лет

Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина выстрелом в голову убил родного брата.

В июле 2018 года обвиняемый был в квартире дома на Богатырском проспекте. Он находился под действием психотропных веществ.

Между подсудимым и его родным братом шел длительный конфликт, вызванный устойчивым асоциальным образом жизни обвиняемого. На почве разногласий мужчина решил убить брата, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый выстрелил в голову брату. Огнестрельное проникающее ранение головы вызвало повреждение головного мозга. Потерпевший скончался в СПб ГБУЗ Городская больница №3.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины и назначил наказание в виде отбывания 8 лет в колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проводится проверка по факту смерти мужчины в пожаре на Энергетиков.