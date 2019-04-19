Проводится проверка по факту смерти мужчины в пожаре на Энергетиков

17 апреля 2019 года в квартире дома 30 по проспекту Энергетиков после пожара было найден труп неизвестного мужчины.

Возгорание началось ранним утром, вскоре горел весь четвертый этаж частично расселенного здания. Огонь дошел до крыши дома.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия, однако долго не могли подъехать из-за преграждавшего дрогу транспортного средства.

В результате пожара погиб один человек. Его тело было обнаружено спасателями.

По предварительной информации, мужчина умер от отравления угарным газом, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

По факту смерти человека следственными органами СК России п Санкт-Петербургу будет проведена доследственная проверка. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате пожара в доме на Энергетиков погиб человек (видео).