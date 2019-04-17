В результате пожара в доме на Энергетиков погиб человек (видео)

Пожар на Энергетиков Фото: https://vk.com/spb_today
Пожар на Энергетиков Фото: https://vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга горел частично расселенный дом на проспекте Энергетиков, 30. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, возгорание произошло сегодня рано утром. Пламя охватило четвертый этаж здания. Огонь добрался и до крыши. Фотографии с места происшествия свидетели опубликовали в группе «ДТП и ЧП.Петербург» в социальных сетях.

Экстренные службы оперативно прибыли по указанному адресу. Однако у одной из пожарных машин возникли проблемы при въезде на территорию — у дома было крайне неудачно припарковано транспортное средство.

Как сообщает 78.ru, при пожаре погиб один человек. Спасатели обнаружили тело, когда разгребали завалы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов выразил скорбь из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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В результате пожара в доме на Энергетиков погиб человек (видео)