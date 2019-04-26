Петербуржец, подравшийся с начальником поезда, будет наказан

Мужчине, нанёсшему начальнице поезда «Санкт-Петербург – Вологда» удары, предъявили обвинение.

Начальница поезда хотела утихомирить пассажира в состоянии алкогольного опьянения, но в ответ он несколько раз её ударил. В результате у женщины образовались черепно-мозговая травма, множественные ушибы и сотрясение головного мозга. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, — сообщают в Ленинградском отделе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Драчуна задержали. Есть информация, что он адвокат. Ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали подозреваемого в угрозе убийством.